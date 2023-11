Consumentenorganisaties dienen klacht in tegen Meta over gedwongen keuze

Europese consumentenorganisaties hebben een klacht tegen Meta ingediend over het dwingen van Facebook- en Instagram-gebruikers om een keuze te maken tussen een betaalde of gratis variant van de diensten. Gebruikers die voor de gratis variant kiezen gaan er automatisch mee akkoord dat ze worden getrackt en hun persoonsgegevens worden verwerkt voor het tonen van gerichte advertenties.

Gebruikers krijgen pas toegang tot de platforms als ze een keuze hebben gemaakt. "Misleidend, oneerlijk en agressief", aldus de consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond. "Meta misleidt consumenten door net te doen alsof er een keuze is tussen een betaalde en een gratis optie. Terwijl consumenten in de gratis variant in feite betalen met hun gegevens. Er zijn heel duidelijke gerechtelijke uitspraken die zeggen dat deze vorm van gegevensverwerking ook een vorm van betaling is", zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.

Molenaar stelt dat Meta daarnaast net doet alsof de gegevens van gebruikers in de betaalde variant niet gebruikt worden, maar dat is ook niet waar. "Meta verzamelt van die gebruikers nog steeds gegevens, maar het bedrijf zegt niet waar het die gegevens voor gebruikt." Volgens de manier waarop Meta te werk gaat voelen gebruikers zich misschien gedwongen om een keuze te maken, terwijl ze dit eigenlijk niet willen, gaat Molenaar verder. "Dat mag niet. Bovendien: waar moeten ze heen? Instagram en Facebook zijn zo dominant. Er is geen alternatief. Consumenten hebben geen echte keuze. Dat maakt het oneerlijk."

De consumentenorganisaties hebben gezamenlijk een klacht ingediend bij de Consumer Protection Cooperation, het Europese samenwerkingsverband voor toezichthouders op het gebied van consumentenrecht. Daarnaast onderzoekt koepelorganisatie van Europese consumentenorganisatie BEUC of Meta ook nog de privacywetgeving en de verordening digitale markten overtreedt. Eerder besloot privacyorganisatie noyb bij de Oostenrijkse privacytoezichthouder een klacht tegen Meta in te dienen over het nieuwe model.