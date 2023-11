FIOD en Openbaar Ministerie halen cryptomixer Sinbad.io offline

De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben in samenwerking met de Amerikaanse en Finse autoriteiten cryptomixer Sinbad.io offline gehaald. De dienst wordt verdacht van het op grote schaal witwassen van cryptovaluta die zijn verkregen door middel van misdrijven. Cryptomixers maken het mogelijk om de herkomst en bestemming van cryptovaluta te verhullen.

De cryptomixer mixt tegen betaling cryptovaluta met de cryptovaluta van andere gebruikers. Omdat cryptovalutatransacties worden bijgehouden in de blockchain, is zonder gebruik te maken van een mixer de herkomst van de cryptovaluta aan de hand van de blockchain te traceren. Voorstanders van cryptomixers stellen dat dergelijke platformen belangrijke, legitieme doelen dienen.

Ook het FIOD stelt dat een cryptomixer niet per definitie illegaal is. De opsporingsdienst merkt op dat bij Sinbad.io is vastgesteld dat meer dan de helft van alle gemixte cryptovaluta een criminele herkomst heeft. Ook heeft Sinbad geen maatregelen getroffen voor het implementeren en handhaven van een Know Your Customer (KYC) of Know Your Transaction (KYT) beleid.

Er wordt geschat dat de mixer in een jaar tijd minstens 178 miljoen dollar aan cryptovaluta heeft witgewassen. Dit geld is afkomstig uit misdrijven. Zo stellen de Amerikaanse autoriteiten dat Sinbad.io werd gebruikt voor het witwassen van cryptovaluta dat door de vanuit Noord-Korea opererende Lazarus Group is gestolen.