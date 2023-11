Britse nationale bibliotheek verwacht maandenlange overlast door ransomware

De Britse nationale bibliotheek verwacht nog maandenlang overlast te ervaren door de ransomware-aanval waar het eind oktober door werd getroffen. Vier weken na de aanval heeft de British Library nog steeds te maken met een grote storing, die invloed op de website, online systemen en diensten heeft, alsmede verschillende diensten die ter plekke worden aangeboden.

"We verwachten de komende weken meer diensten te kunnen herstellen, maar de verstoring van bepaalde diensten zaal naar verwachting meerdere maanden gaan duren", aldus een update over het incident. De British Library is de nationale bibliotheek van het Verenigd Koninkrijk en één van de grootste bibliotheken ter wereld. Eerder werd al gemeld dat de gegevens van medewerkers waren gestolen, maar nu blijkt dat er ook data van gebruikers is buitgemaakt en op internet gepubliceerd. Hoe de aanvallers toegang konden krijgen is niet bekendgemaakt.