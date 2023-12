Nederland leidt internationale politieoperatie tegen katvangers

Nederland heeft een internationale politieoperatie tegen katvangers geleid, waarbij bijna elfduizend verdachten zijn geïdentificeerd en meer dan duizend mensen aangehouden. Dat heeft Europol vandaag bekendgemaakt. Katvangers stellen hun bankrekeningen en/of bankpassen ter beschikking aan criminelen. Die maken geld dat bijvoorbeeld door middel van bankhelpdeskfraude, phishing of andere vormen van cybercrime is gestolen over naar deze rekeningen en nemen het dan op.

Volgens Europol spelen katvangers een belangrijke rol bij het witwassen van geld dat via cybercrime is gestolen. Het gaat dan om misdrijven als investeringsfraude, ceo-fraude, phishing, WhatsAppfraude en helpdeskfraude. "Deze wereldwijde operatie moet het lastiger voor criminelen maken om de stroom van hun illegaal verkregen opbrengsten te verbergen", aldus Europol.

Tijdens de operatie werden bijna elfduizend vermeende katvangers geïdentificeerd, alsmede een kleine vijfhonderd ronselaars. Tevens werden meer dan duizend verdachten aangehouden en ruim 4600 onderzoeken gestart. Aan de internationale politieoperatie namen 2800 banken deel. Via de katvangers zou een gestolen bedrag van in totaal honderd miljoen euro zijn weggesluisd. Naast Europese politiediensten namen ook diensten uit Australië, Colombia, Hong Kong, Singapore, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten deel.