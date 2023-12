Brussel onderzoekt X wegens mogelijk overtreden Digital Services Act

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar X wegens het mogelijk overtreden van de Digital Service Act (DSA). Het gaat dan om zaken als risicomanagement, modereren van content, gebruik van 'dark patterns', transparantie over advertenties en datatoegang voor onderzoekers. Onlangs werd er bij de Europese privacytoezichthouder nog een klacht tegen de Europese Commissie ingediend vanwege de manier waarop het X gebruikte om gerichte advertenties te tonen voor het invoeren van client-side scanning.

Brussel noemt vier gebieden waarop het onderzoek zich richt. Het gaat dan om de aanpak van "illegale content", de genomen maatregelen om "informatiemanipulatie" tegen te gaan, de toegang tot gegevens door onderzoekers en een mogelijk misleidend ontwerp in de gebruikersinterface, met betrekking tot bepaalde abonnementsdiensten, de zogenoemde 'blauwe badges'. Het is voor het eerst dat de Europese Commissie een formeel onderzoek naar het overtreden van de DSA door een bedrijf start. Voor het overtreden van de DSA kan Brussel een boete opleggen die zes procent van de wereldwijde omzet bedraagt.

In een reactie tegenover TechCrunch laat X weten dat het zich inzet om aan de Digital Service Act te voldoen en meewerkt met regelgeving. "Het is belangrijk dat dit proces vrij blijft van politieke invloed en de wet volgt. X richt zich op het creeren van een veilige en inclusieve omgeving voor alle gebruikers op ons platform, terwijl tegelijkertijd de vrijheid van meningsuiting wordt beschermd", aldus een woordvoerder.

De DSA is april vorig jaar aangenomen door de Europese Unie en geldt sinds augustus voor de negentien allergrootste digitale diensten die gemiddeld meer dan 45 miljoen actieve gebruikers per maand hebben. Daar vallen onder meer socialmediaplatforms Facebook, Instagram en X onder, maar ook de zoekmachines van Bing en Google en de Apple App Store en Google Play Store. Ook Booking.com, Aliexpress en Snapchat moeten aan de DSA voldoen omdat zij (juridisch) vanuit Nederland in Europa opereren.