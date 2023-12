Brussel houdt vast aan wetgeving om inhoud chatberichten te controleren

Er moet permanente wetgeving komen die ervoor zorgt dat de inhoud van chatberichten kan worden gecontroleerd en zolang die er niet is moet de tijdelijke wet voor het controleren van berichten worden verlengd, zo stelt Eurocommissaris en Big Brother Award-winnaar Ylva Johansson. Johansson deed een voorstel voor het invoeren van client-side scanning, waarbij alle chatberichten van alle Europese burgers worden gecontroleerd. Het is zo goed als zeker dat hier voorlopig geen akkoord over wordt bereikt.

In juli 2021 keurde het Europees Parlement nieuwe regels goed waardoor online aanbieders vrijwillig misbruikmateriaal kunnen blijven opsporen, verwijderen en rapporteren. Volgend jaar augustus verloopt deze tijdelijke wet en volgens Johansson moet dit door een strengere, permanente wet worden vervangen. Ze doelt daarbij op haar eigen wetsvoorstel.

"We hebben een permanente wet nodig, om preventie op de eerste plaats te zetten en bedrijven te verplichten misbruikmateriaal te detecteren wanneer misbruik faalt, en ervoor te zorgen dat alle bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. Zeker nu Meta end-to-end versleuteling aan het uitrollen is", aldus de Eurocommissaris.

Johansson stelt dat zonder wetgeving het onmogelijk wordt om het verspreiden van misbruikmateriaal in online berichten tegen te gaan. "Waardoor de grove schending van de privacy van kinderen op een ongekende schaal kan blijven doorgaan." Daarom heeft Johansson voorgesteld de tijdelijke wetgeving net zolang te verlengen totdat er een akkoord is bereikt.