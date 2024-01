RTL: geheime adressen bedreigde personen via datahandelaren te achterhalen

Geheime adressen van bedreigde journalisten, politici en advocaten zijn via databases van grote kredietinformatiebureaus zoals Experian en Focum te achterhalen, zo stelt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. De datahandelaren koppelen persoonsgegevens van mensen aan informatie over hun betaalgedrag. De informatie wordt vervolgens verkocht aan bedrijven die willen weten of klanten kredietwaardig zijn, maar ook aan incassobureaus en particuliere recherchebedrijven, die iemands adres willen weten.

Zo bieden de kredietinformatiebureaus diensten aan waarmee adressen van niet-betalende klanten kunnen worden gezocht. Mensen worden echter niet geïnformeerd dat hun gegevens worden doorverkocht of doorzoekbaar zijn. RTL Nieuws wist via de zoekfunctie de woonadressen van verschillende bedreigde personen te vinden, waaronder misdaadjournalist John van den Heuvel en VVD-Kamerlid Ulysse Ellian. De adressen van de personen is in openbare registers zoals het Kadaster afgeschermd, maar wel in de databases van Focum en Experian te vinden.

Kredietinformatiebureaus geven bedreigde personen de optie om hun gegevens af te laten schermen. "Ze hebben die regels gewoon aan hun laars gelapt. En dan kunnen ze wel zeggen, 'ja, achteraf kunnen we dat allemaal corrigeren'. Dat hadden ze vooraf moeten doen. Dat hebben ze nu niet gedaan, dus eigenlijk is het leed al aangericht", reageert John van den Heuvel.

Branchevereniging VvKI stelt dat kredietinformatiebureaus niet weten welke mensen bedreigd worden of in het stelsel Bewaken en Beveiligen zitten. Experian geeft aan dat het per 31 maart stopt met de Autotrace-service, waarmee woonadressen zijn op te zoeken. Het bedrijf DataChecker, dat de database van Focum gebruikt, gaat kijken of het de adressen-zoekfunctie blijft aanbieden.