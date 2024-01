Dna-testbedrijf 23andMe geeft gebruikers schuld van groot datalek

Dna-testbedrijf 23andMe heeft gebruikers de schuld gegeven van het grote datalek waarbij de gegevens van 6,9 miljoen mensen werden gestolen. Via 23andMe kunnen gebruikers hun dna laten testen om te zien waar hun voorouders vandaan komen en in contact te komen met andere familieleden op het platform. Daarnaast kan er ook worden getest op gezondheidsgerelateerde zaken. Het bedrijf heeft wereldwijd gebruikers, ook in Nederland.

23andMe biedt gebruikers de feature 'DNA Relatives', waarmee het mogelijk is om andere familieleden op het platform te vinden en meer over de eigen afstamming te weten te komen. Het gaat hier om een optionele feature. Veel gebruikers hebben deze feature echter ingeschakeld, omdat ze juist verwanten via 23andMe willen vinden.

Vorig jaar wisten aanvallers via een credential stuffing-aanval op de accounts van veertienduizend gebruikers in te breken. Bij credential stuffing-aanvallen proberen aanvallers of ze met inloggegevens die bij website A zijn gestolen ook op website B kunnen inloggen. De aanval is alleen mogelijk wanneer gebruikers hun wachtwoorden hergebruiken en bedrijven dergelijke geautomatiseerde aanvallen toestaan.

Nadat de aanvallers toegang tot de veertienduizend accounts hadden gekregen wisten ze vervolgens de afstammingsgegevens van 6,9 miljoen gebruikers te stelen, die gebruik hadden gemaakt van de DNA Relatives-feature. 23andMe telt zo'n veertien miljoen gebruikers. Er lopen inmiddels meer dan dertig rechtszaken die door slachtoffers van het datalek tegen 23andMe zijn aangespannen. In een reactie op het datalek besloot het dna-testbedrijf al de voorwaarden te wijzigen om zo eventuele rechtszaken te voorkomen.

Geen datalek

In een e-mail aan één van de advocatenkantoren die voor slachtoffers een rechtszaak voert stelt 23andMe dat er geen sprake is van een datalek en dat het incident de schuld van gebruikers is. Volgens het dna-testbedrijf was de aanval alleen mogelijk omdat gebruikers nalatig waren en eerder gelekte wachtwoorden hergebruikten. Daarom was het incident geen gevolg van slechte beveiliging van 23andMe, zo meldt TechCrunch dat de brief in handen kreeg.

De advocaat in kwestie noemt het 'schaamteloos' hoe 23andMe slachtoffers de schuld van het datalek geeft. "Het datalek heeft miljoenen gebruikers geraakt van wie de gegevens via de DNA Relatives-feature op 23andMe waren blootgesteld, niet omdat ze wachtwoorden hergebruikten. Van die miljoenen mensen zijn slechts een paar duizend via credential stuffing gecompromitteerd. De poging van 23andMe om de verantwoordelijkheid af te schuiven door slachtoffer de schuld te geven helpt niet de miljoen gebruikers van wie de gegevens zonder hun toedoen zijn gelekt."