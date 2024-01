Retaildeskundige voorspelt uitgebreide AI-surveillance in supermarkten

Supermarkten zullen straks op grote schaal AI-surveillance toepassen waarbij klanten nauwlettend in de gaten worden gehouden om te voorkomen dat ze iets stelen, zo stelt retaildeskundige Eelco Hos. Het gaat dan met name om klanten die bij de zelfscankassa afrekenen. Op dit moment werken supermarkten volgens Hos al met risicoprofielen bij klanten die een bonuskaart hebben. "Ben je een keer gecontroleerd en het klopte niet, dan gaat je risicoprofiel omhoog. Is het een paar keer daarna weer goed, dan gaat het weer omlaag."

Hos voorspelt dat supermarkten, om diefstal bij de zelfscan aan te pakken, straks over zullen stappen op AI-surveillance. "Daar ben ik echt een fan van', zo laat hij tegenover Quote weten. "Dat systeem checkt constant met camera's wat er gekocht en gescand wordt. Als je iets niet scant, kan hij direct de afhandeling op het apparaat blokkeren en zeggen: beste klant, wil u alsjeblieft al uw producten scannen?"

De AI-systemen kunnen zelfs nog "repressiever" opereren, waarbij het systeem een foto van de verdachte klant in kwestie naar een supermarktmedewerker stuurt, met de melding om het betreffende artikel bij de zelfscankassa te zoeken. Hos stelt dat er al een retailer is die van dit systeem gebruikmaakt, maar hij wil niet zeggen om welk bedrijf het gaat. Supermarktklanten hoeven zich geen zorgen over hun privacy te maken, laat de retaildeskundige verder weten. "De directeur van de retailer waar ik het over heb was zes jaar lang privacy officer."

Technologie-expert Danny Mekic waarschuwt in een column voor de Volkskrant voor de gevolgen. "Wederzijds vertrouwen en respect moeten plaatsmaken voor wantrouwen, controle en repressie omdat dat winstgevender is dan de klant onbespied en onbevangen een broodje kaas af te laten rekenen bij een kassamedewerker. Maar als we eenmaal de deur openzetten voor AI-surveillance voor winstmaximalisatie, schept dat het zoveelste precedent voor verdere inbreuken op onze privacy en vrijheid in andere facetten van het leven."