Aantal aangetroffen valse biljetten in Nederland naar historisch dieptepunt

Het aantal valse eurobiljetten dat in Nederland wordt aangetroffen is naar een historisch dieptepunt gedaald, zo laat De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag weten. In heel Nederland ging het vorig jaar om iets meer dan zeventienduizend biljetten. Dat is meer dan de helft minder dan in 2022. Dat jaar was er een aantal oplichtingszaken met valse biljetten die voor een piek zorgden.

Een aantal mogelijke verklaringen voor de daling vorig jaar is volgens DNB het afnemend gebruik van contant geld, winkeliers die biljetten controleren op echtheid en aandacht vanuit politie en justitie bij het bestrijden van deze vorm van criminaliteit. DNB noemt het afnemende gebruik van cash, maar vorig jaar liet De Nederlandsche Bank nog weten dat het gebruik van contant geld voor het eerst in tien jaar is toegenomen. De organisatie stelt dat de kans dat mensen in contact komen met valse biljetten erg klein is.