Jumbo: slimme camera's niet ontworpen om specifieke mensen te herkennen

De slimme beveiligingscamera's die Jumbo in verschillende winkels test om het gedrag van klanten te monitoren zijn niet ontworpen om specifieke mensen te herkennen en er vindt er geen gezichtsherkenning plaats, zo laat de supermarktketen in het privacybeleid weten. Daarin staat Jumbo een gerechtvaardigd belang heeft om de camera's in te zetten, namelijk het beschermen van haar eigendommen tegen diefstal.

"Wanneer Jumbo gebruikmaakt van slimme camera’s, wordt op basis van beweging een inschatting gemaakt of door een mens een product in een jas of tas wordt geplaatst. De slimme camera’s zijn niet ontworpen om specifieke mensen te herkennen of templates te creëren van gezichten, lichaamshoudingen of tred. Er is geen sprake van verwerking van biometrische gegevens", zo laat het privacybeleid verder weten.

De camera's die Jumbo test kunnen bepaald gedrag herkennen, zoals het snel pakken van verschillende producten op een rij of wanneer beide handen in het schap worden geplaatst. Wanneer het product vervolgens wordt verhuld krijgt een Jumbo-medewerker een melding van de camera, waarin staat dat er een bepaalde kans is dat een bezoeker een product in zijn tas heeft gestopt. Ook wordt er een clip van de videobeelden meegestuurd. De Jumbo-medewerker bepaalt vervolgens de vervolgactie, zoals het aanspreken van de persoon.

Jumbo zegt dat het met de cameraleverancier heeft afgesproken dat het de camerabeelden niet voor eigen doeleinden mag gebruiken, waaronder het trainen van het systeem voor andere winkels. De supermarktketen stelt verder dat het geen informatie met de leverancier over vervolgacties deelt op basis van de melding, zoals aanhoudingen. Wie wil weten in welke winkels de slimme camera's worden gebruikt moet dit via het serviceformulier op de website van Jumbo opvragen, aangezien de supermarkt dit niet direct duidelijk maakt.