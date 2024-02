Organisaties willen in hele EU opt-out voor delen medische gegevens via EHDS

Mensenrechtenorganisaties, vakbonden en burgerrechtenbewegingen willen dat er in de hele Europese Unie een opt-out komt voor het delen van medische gegevens via het EHDS. De European Health Data Space (EHDS) is een idee van de Europese Commissie en betreft een digitaal patiëntendossier dat in een gemeenschappelijk Europees formaat is opgesteld en in alle EU-lidstaten te gebruiken moet zijn.

In tegenstelling tot de situatie in Nederland, waarbij gezondheidsgegevens voornamelijk alleen met toestemming van de patiënt mogen worden verwerkt, gaat het EHDS-voorstel uit van een andere juridische grondslag, waarbij toestemming niet is vereist. Medische data van burgers zal daardoor zonder toestemming met derden worden gedeeld. "Dit komt de databeschikbaarheid ten goede", aldus voormalig minister Kuipers van Volksgezondheid afgelopen oktober. Het gaat zowel om primair als secundair gebruik van gezondheidsgegevens.

Bij primair gebruik gaat het om het gebruik van gezondheidsgegevens voor het verlenen van zorg. "Om die toegankelijkheid te realiseren bevat het EHDS-voorstel een regeling die met zich meebrengt dat die prioritaire gegevens uit het EPD in beginsel toegankelijk zijn, zonder dat de burger onder behandeling (de cliënt) daarvoor voorafgaand toestemming moet geven", liet Kuipers eind vorig jaar weten. Lidstaten mogen naast de vereiste prioritaire categorieën van het EHDS-voorstel ook zelf de hoeveelheid gegevens uitbreiden.

Bij het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens gaat het om zaken zoals onderzoek, onderwijs, ontwikkeling van diensten en producten, inclusief AI, beleidsvorming en leveren van gepersonaliseerde zorg door behandelaars. "Secundair gebruik van gezondheidsgegevens is belangrijk om goede, toegankelijke en betaalbare zorg te bevorderen en om preventie te ondersteunen", voegde de minister destijds toe.

Zorgen

Verschillende organisaties en vakbonden die patiënten, medische professionals, personen met handicaps en consumenten- en digitale rechten vertegenwoordigen maken zich zorgen. "De EHDS claimt individuen meer controle over hun privégegevens te geven, maar zonder een recht op een opt-out in alle lidstaten doet het precies het tegenovergestelde: het ontneemt hen die controle."

De organisaties stellen in een open brief aan de Europese Raad (pdf) dat in het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie patiënten geen zeggenschap hebben over het delen en commercieel gebruik van hun gegevens, en dat ze ook niet geïnformeerd zouden worden over wie hun gegevens ontvangt en wat er gedaan mee wordt.

"Daarmee schuift het voorstel het lang bestaande principe van arts-patiënt vertrouwelijkheid terzijde en ondermijnt schaamteloos de meest fundamentele principes van privacy zoals vastgesteld in de AVG, namelijk dat de verzamelen en het verwerken van gezondheidsgegevens toestemming van de betroffen persoon vereist, met de uitzondering van een aantal beperkte omstandigheden", gaan de organisaties verder.

Die stellen dat zonder een recht op opt-out in alle lidstaten, artsen en ziekenhuizen gedwongen worden om die vertrouwelijkheid te schenden en gevoelige medische data te delen voor doeleinden die niets met de behandeling van de patiënt te maken hebben. Nu de onderhandelingen over de EHDS zich in de laatste fase bevinden vragen de organisaties aan de Europese Raad om de aanpassing van het Europees Parlement over een opt-out over te nemen.

De aangepaste bepaling zorgt ervoor dat patiënten het recht hebben op een opt-out voor het secundair gebruik van hun medische gegevens en patiënten toestemming moeten geven wanneer hun gezondheidsgegevens niet te anonimiseren zijn. Daarbij is het volgens de organisaties belangrijk dat patiënten bij het bezoek aan zorgverleners op een proactieve, neutrale en toegankelijke manier worden geïnformeerd over hun rechten.

De open brief aan de Europese Raad is onder andere ondertekend door AIDS Action Europe, European Digital Rights, Epicenter.works, Health Action International en Mental Health Europe.