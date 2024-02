NGO's willen dat toezichthouders 'betaal of oké' model Meta verbieden

Europese burgerrechtenbewegingen hebben de Europese privacytoezichthouders gevraagd om het 'betaal of oké' model van Meta te verbieden, omdat dit gebruikers geen vrije keuze geeft, het tot meer gedwongen 'toestemming' leidt en straks alle websites en diensten het zullen toepassen (pdf). De Europese privacytoezichthouders, verenigd in de EDPB, buigen zich over het model van Meta.

Gebruikers die niet willen dat het techbedrijf hen volgt moeten hiervoor 250 euro per jaar voor betalen. Wie de portemonnee niet wil trekken gaat er automatisch mee akkoord dat hij wordt getrackt en persoonsgegevens worden verwerkt voor het tonen van gerichte advertenties. Volgens de burgerrechtenbewegingen hebben mensen op deze manier geen echte vrije keuze om het verwerken van hun persoonlijke data te accepteren of weigeren.

Daar komt bij dat het 'betaal of oké' model tot een hogere toestemming leidt. "We zien niet hoe het vragen van 251,88 euro voor het klikken op een weigerknop legaal is in vergelijking met het verplaatsen van de 'weiger' optie naar een tweede laag of een vooraf ingevulde optie", aldus de NGO's. Die vrezen dat als het nieuwe model van Meta mag blijven bestaan, tal van andere bedrijven en websites dit zullen overnemen. Europese smartphonegebruikers hebben volgens de burgerrechtenbewegingen gemiddeld 35 apps op hun telefoon. Een gezin met vier personen zou, als het bedrag van Meta wordt gebruikt, meer dan 35.000 euro per jaar kwijt zijn als het niet door deze apps getrackt wil worden.

Eind januari liet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) weten dat het samen met de Noorse en Duitse privacytoezichthouders een Europese procedure gaat starten over privacy en gepersonaliseerde advertenties. Aanleiding is het betaalmodel van Meta. "Privacy is een grondrecht, niet alleen voor rijke mensen", aldus de toezichthouder. De NGO's zijn het met de Nederlandse toezichthouder eens en roepen de EDPB op het betaalmodel te verbieden, omdat Europese burgers anders geen recht op databescherming hebben, tenzij ze hun fundamentele rechten van bedrijven willen 'kopen'.