VS legt sancties op aan vermeende leden LockBit-ransomwaregroep

De Amerikaanse overheid heeft sancties opgelegd aan twee Russische mannen die onderdeel van de LockBit-ransomwaregroep zouden zijn. Vandaag werd bekend dat bij een internationale operatie tientallen servers van de ransomwaregroep in beslag zijn genomen, alsmede meer dan duizend decryptiesleutels waarmee slachtoffers hun bestanden kunnen terugkrijgen. Tevens zijn vijf verdachten aangeklaagd.

Twee van deze personen zijn nu op een sanctielijst van de Amerikaanse overheid geplaatst. Alle tegoeden van de Russen zijn bevroren en moeten bij het Office of Foreign Assets Control worden gerapporteerd. Ook alle entiteiten die in bezit van de twee mannen zijn en zich in de VS bevinden zijn geblokkeerd of bevroren. Tevens mogen Amerikanen of personen in de VS geen zaken met de twee verdachten doen.

In de aankondiging haalt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken uit naar Rusland. "Rusland blijft cybercriminelen een veilige haven bieden, waar groepen zoals LockBit vrij hun gang kunnen gaan om ransomware-aanvallen uit te voeren tegen de Verenigde Staten, diens bondgenoten en partners." De Amerikaanse autoriteiten willen dat Rusland concrete maatregelen neemt om te voorkomen dat cybercriminelen hun gang kunnen gaan. Naast de sancties heeft de VS een beloning van 10 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die leidt tot de aanhouding of veroordeling van een derde LockBit-verdachte.