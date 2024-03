CBS: Nederlanders weer vaker slachtoffer traditionele criminaliteit dan cybercrime

Nederlanders zijn weer vaker het slachtoffer van traditionele criminaliteit dan cybercrime, zo laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag weten. Vorig jaar gaf twintig procent van de mensen van 15 jaar of ouder aan slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit, zoals geweld, diefstal, inbraak en vernielingen. In 2021 was dit 17 procent, het laagste niveau in tien jaar. Het aantal mensen dat in 2023 zegt slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit is daarmee weer bijna terug op het niveau van 2019, het jaar vóór de coronacrisis.

In 2021 liet ook 17 procent van de mensen weten dat ze slachtoffer van online criminaliteit waren geworden. Dat is vorig jaar gedaald naar 16 procent. Negen procent van de Nederlanders werd slachtoffer van online oplichting en fraude, zes procent van 'hacken', drie procent van online bedreiging en intimidatie, en één procent van overige online delicten, aldus het CBS. Slachtofferschap van 'hacken' is sinds 2021 afgenomen, slachtofferschap van de andere online delicten is nauwelijks veranderd.

"Aankoopfraude en hacken komen het meest voor. Bij aankoopfraude worden online gekochte producten of diensten niet geleverd terwijl ze wel betaald zijn. In het geval van hacken breekt iemand met kwade bedoelingen zonder toestemming in op een apparaat (zoals een computer of tablet) of een account (zoals een e-mail- of bankaccount). Meer mensen zijn slachtoffer van het hacken van een account dan van het hacken van een apparaat", zo legt het CBS uit.

Een vijfde van de slachtoffers van online criminaliteit geeft aan dat het online delict heeft geleid tot emotionele of psychische problemen en/of financiële problemen (21 procent). Emotionele of psychische problemen worden het vaakst genoemd: 17 procent had hier last van. Verder blijkt dat van alle slachtoffers van online criminaliteit bijna de helft (46 procent) bij een instantie heeft gemeld wat hen overkomen is. Zeventien procent deed aangifte bij de politie.