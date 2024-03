Britse overheid schond privacywetgeving met gps-monitoring migranten

De Britse overheid heeft de wet overtreden door migranten via een gps-enkelband te monitoren, zo heeft de privacytoezichthouder ICO geoordeeld. Honderden migranten werden als onderdeel van een pilot op deze manier gemonitord. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken wilde op deze manier testen of elektronische monitoring een effectieve manier is om contact met asielaanvragers te houden, het risico op onderduiken te verkleinen en te bekijken of het een effectief alternatief voor vastzetting is.

Volgens de ICO heeft het ministerie de privacyinbreuk van het continu monitoren van mensen hun locatie onvoldoende onderzocht. "Het tracken van mensen is een zeer grote inbreuk en organisaties die dit van plan zijn moeten kunnen aantonen dat er een sterke rechtvaardiging voor is", aldus de ICO. Het Britse ministerie kon niet aan de privacytoezichthouder uitleggen waarom het noodzakelijk of proportioneel was om de locatiegegevens van personen te verzamelen en gebruiken als onderdeel van de pilot. Zo kon het ministerie ook niet aantonen dat het minder invasieve methodes had overwogen.

Daarnaast moet dergelijke vergaande monitoring zijn voorzien van robuuste instructies en procedures en dat het consistent op een privacybeschermende manier wordt toegepast, aldus de ICO. Het ministerie verzaakte dit en gaf medewerkers onvoldoende instructies wanneer het noodzakelijk en proportioneel was om mensen elektronisch te monitoren. Verder bleek dat het ministerie de mensen die werden gemonitord onvoldoende informeerde over welke gegevens werden verzameld, hoe die werden gebruikt en met wie die werden gedeeld.

De pilot stopte afgelopen december, maar informatie uit de pilot is nog steeds beschikbaar voor het ministerie. De ICO heeft het Britse ministerie geen boete opgelegd. Wel een 'enforcement notice', die het ministerie dwingt al het interne beleid, toegangsrichtlijnen en privacyinformatie met betrekking tot de via de pilot verzamelde data aan te passen. Tevens heeft de privacytoezichthouder een formele waarschuwing gegeven dat als er in de toekomst op dezelfde basis gegevens worden verwerkt, er zal worden gehandhaafd. Het onderzoek van de ICO volgde na een klacht van Privacy International, dat van een krachtige beslissing van de privacytoezichthouder spreekt.