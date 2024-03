HP lanceert printerabonnement dat internetverbinding en monitoring verplicht

HP heeft in de Verenigde Staten een nieuwe abonnementsdienst gelanceerd waarbij het mogelijk is om printers te huren. De printer moet wel met internet zijn verbonden en het gebruik wordt op afstand gemonitord. "Never own a printer again", zo luidt de kop van de blogposting waarin HP de abonnementsdienst aankondigt. Gebruikers kunnen vanaf 84 dollar per jaar een printerabonnement afsluiten.

De remote monitoring kijkt onder andere naar het aantal geprinte pagina's, het soort geprinte documenten, de apparaten en software waarvandaan de printopdracht is gegeven en andere 'metrics' met betrekking tot het abonnement. "Om de dienst ongestoord te kunnen gebruiken, moet je ermee akkoord gaan dat de printer met internet is verbonden en remote monitoringsoftware of functionaliteit van de printer niet wordt verwijderd of uitgeschakeld", zo staat in de algemene voorwaarden.

Gebruikers moeten HP ook een e-mailadres verstrekken en een HP Service-account aanmaken. De dienst is vooralsnog alleen in de Verenigde Staten beschikbaar, meldt Ars Technica. Eerder had HP-directeur Enrique Lores aangegeven dat het langetermijndoel van HP is om van printen een abonnement te maken.