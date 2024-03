Veiligheidsregio's kritisch over vervangen luchtalarm door NL-Alert

Nederlandse veiligheidsregio's zijn kritisch over het plan van demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid om eind 2025 het luchtalarm door NL-Alert te vervangen. "Voor een regio met een hoog risicoprofiel vind ik het zelfs onverantwoord", zegt Arjen Littooij, directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond tegenover de NOS.

Volgens Littooij moet de overheid in het geval van een crisis alle burgers kunnen informeren. "En dat doe je enerzijds met een NL-Alert, en daarnaast ook nog met de sirenes. We hebben ze alle twee nodig om mensen goed te kunnen informeren." Minister Yesilgöz stelde dat NL-Alert een bereik heeft van 92 procent, tegenover 75 procent voor het luchtalarm.

"Maar dat betekent 8 procent niet", merkt Littooij op. "En als ik dat vertaal naar deze regio, betekent dat dat 100.000 mensen niet worden geïnformeerd als alleen een NL-Alert wordt verstuurd." De directeur maakt zich ook zorgen over het grote aantal laaggeletterden in zijn regio die moeite met het begrijpen van een NL-Alert hebben. Daarnaast is het luchtalarm volgens hem minder kwetsbaar dan het telefoonsysteem, omdat het is voorzien van accu's. De zorgen worden gedeeld door de veiligheidsregio Groningen.

Yesilgöz schreef in haar brief aan de Tweede Kamer, waarin ze het plan presenteert, dat ze voor 'hoog risicolocaties' ruimte voor maatwerk houdt. Het nieuws over het uitfaseren van het luchtalarm bereikte ook de Belgische media. België heeft een landelijk luchtalarm, zoals in Nederland, nooit gehad. Wel werd er in de jaren 90 een netwerk opgezet van honderden sirenes rond nucleaire sites en bedrijven die met gevaarlijke chemische stoffen werken. Dat systeem is inmiddels uitgefaseerd en vervangen door BE-Alert.