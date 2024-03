Streamingdienst SkyShowtime verbiedt gebruik adblockers door klanten

Streamingdienst SkyShowtime verbiedt in de nieuwste gebruiksvoorwaarden het gebruik van adblockers door klanten. "Alle interacties die u heeft met een adverteerder door het gebruik van SkyShowtime, met inbegrip van eventuele aankopen die u doet, zijn tussen u en de adverteerder. U mag niet proberen om de weergave van advertenties op SkyShowtime te verhinderen, ook niet met ad-blockertechnologie", zo staat in de voorwaarden die volgende maand van kracht worden.

Tegelijkertijd met het ingaan van de nieuwe voorwaarden lanceert de streamingdienst een nieuw abonnement genaamd 'Standard with Ads', waarbij klanten ook advertenties te zien krijgen. Het bestaande, reclamevrije abonnement, wordt omgedoopt tot 'Standard Plus'. De nieuwe voorwaarden, alsmede een aangepaste privacyverklaring, gaan op 23 april in.