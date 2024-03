Signal ziet gebruikers niet snel berichten naar WhatsApp sturen

Het zal niet snel gebeuren dat gebruikers van chatapp Signal berichten naar WhatsApp-gebruikers kunnen sturen, zo stelt Meredith Whittaker, president van Signal. Grote platforms, waaronder WhatsApp, moeten vanaf deze maand aan de Europese Digital Markets Act voldoen. Als onderdeel van de nieuwe wetgeving moeten grote chatdiensten interoperabel worden, zodat gebruikers berichten van de ene naar de andere berichtendienst kunnen sturen.

WhatsApp kondigde onlangs aan dat het bezig is met de voorbereidingen om dit mogelijk te maken. Zowel Signal als WhatsApp maken gebruik van het Signal-protocol voor het end-to-end versleutelen van berichten. Toch zal het nog wel even duren voordat communicatie tussen Signal en WhatsApp mogelijk is. "Signal kan niet zomaar met een ander chatplatform communiceren, zonder dat die eerst hun privacylat aanzienlijk hoger leggen", zo laat ze tegenover TechCrunch weten.

Zelfs in het geval andere chatdiensten al met het Signal-protocol werken zijn er obstakels die interoperabiliteit lastig maken. "We versleutelen niet alleen de inhoud van berichten via het Signal-protocol. We versleutelen metadata, we versleutelen profielnaam, je profielfoto, wie erin je contactenlijst staat, met wie je praat, wanneer je met ze praat. Dat moet over de hele linie het niveau van privacy en security zijn voordat we toestemming geven om interoperabel te zijn."

Whittaker is zelfs bang dat het tegenovergestelde zal gebeuren, waarbij security en privacy in de naam van gemak worden afgezwakt. Het kan zelfs de standaard van privacy verlagen, waarbij er een grote organisatie komt die partijen die om privacy vragen een marginale positie geeft, zo waarschuwt ze.