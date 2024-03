Belgische fotografen tegen gratis pasfoto's door gemeenten: 'broodroof'

Belgische fotografen zijn een campagne gestart tegen gemeenten die zelf gratis pasfoto's van inwoners maken voor een identiteitsbewijs. "Broodroof", zo vinden ze. Zeven van de tien Belgische gemeenten bieden inwoners inmiddels de mogelijkheid, of zijn dit van plan, om via Live Enrollment­ een pasfoto te maken. Die wordt dan voor het paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruikt.

"In het kader van de strijd tegen de identiteitsfraude stelde de FOD Buitenlandse Zaken fotoapparatuur ter beschikking van het lokaal bestuur. De digitale foto's (of Live Enrollment-systeem) bestrijden niet alleen de identiteitsfraude, ook zijn ze gratis, recent en voldoen ze aan de normen. Ze nemen de foto's dus aan het loket", aldus de uitleg van het systeem door Belgische gemeenten.

Belgische fotografen waarschuwen voor de gevolgen van het systeem. "Indien alle gemeenten zouden overstappen op het live enrollment systeem, zou dit grote financiële gevolgen hebben voor veel lokale fotografen. Aangezien pasfoto’s een aanzienlijk deel van de omzet van professionele fotografen uitmaken, zou het wegvallen van deze inkomstenbron voor velen een faillissement betekenen." De fotografen stellen dat als live enrollment in heel België wordt uitgerold, de meeste fotocabines in het land zullen verdwijnen.

"We zijn al een hele tijd in gesprek met de overheid waarin wij aangeven dat wij apparatuur kunnen voorzien met een digitaal veilig platform om identiteitsvervalsing tegen te gaan. Heel wat landen doen het op die manier: ze zetten in op fraudebestrijding, maar laten het maken van de pasfoto’s aan de privé. Als zoiets in Frankrijk of Engeland kan, waarom dan niet bij ons?", zegt Mieke Coppieters van beroepsfotografen.be, de Belgische beroepsvereniging voor fotografen, tegenover Het Nieuwsblad.

"Het is duidelijk dat taken die deskundig en veilig kunnen worden uitgevoerd door de privésector niet moeten worden overgedragen aan de staat, en zeker niet ten koste van de lokale economie", aldus de fotografen op de campagnewebsite 'Stop Live Enrollment'. Daarop worden burgers opgeroepen om een petitie tegen live enrollment te tekenen.