Nationaal Cyber Security Centrum en DTC gaan nauwer samenwerken

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Het is belangrijk dat de overheid verant-woording aflegt. Een goede informatie-huishouding is daarvoor een essentiële voorwaarde. Overheidsinformatie strekt zich uit van klassieke documenten tot e-mail, chatberichten, databases, websites en sociale media. Het op orde brengen daarvan is één van de grote uitdagingen van deze tijd.