Landelijke uitrol digitale brievenbussticker vindt gefaseerd plaats

De landelijke uitrol van de digitale brievenbussticker 'InMijnBus' vindt gefaseerd plaats en zou halverwege dit jaar in alle gemeenten moeten zijn doorgevoerd, zo stelt reclamefolderdistributeur Spotta dat achter het initiatief zit. Vorig jaar werd begonnen met de uitrol.

"Zodra uw wijk overgaat op InMijnBus informeren we de huishoudens die nu reclamefolders ontvangen zodat wij ervoor kunnen zorgen dat deze huishoudens het folderpakket van Spotta blijven ontvangen. Dat zal gebeuren op de huidige voorkeuren van de bekende JA of NEE sticker voor reclamefolders. Dus NEE blijft NEE. InMijnBus is bedoeld voor de JA’s", aldus de reclamefolderdistributeur.

Spotta stelt dat bewoners van een adres voor InMijnBus onbekend blijven. "Dat doen we om privacy redenen. We registreren alleen uw adres en of uw huishouden het folderpakket van Spotta wil ontvangen. Dat is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan uw wens om het folderpakket van Spotta te ontvangen." Het aangeven van een voorkeur via InMijnBus vereist geen account.

Volgens de reclamefolderdistributeur zijn er "diverse onzichtbare beveiligingen" ingebouwd om misbruik tegen te gaan. Als een huisadres te vaak of te snel na een vorige wijziging wordt aangepast kan een verificatie via een 06-nummer worden gevraagd of moet er contact worden opgenomen met het supportcentrum. De aankondiging van het systeem zorgde twee jaar voor de nodige ophef.