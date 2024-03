Facebook luisterde in het geheim Snapchat-gebruikers af via vpn-tool

Facebook heeft in het geheim Snapchat-gebruikers afgeluisterd die de vpn-tool Onavo van Facebook gebruikten. Dat blijkt uit documenten die als onderdeel van een rechtszaak tegen Meta openbaar zijn geworden (pdf). Facebook wilde via 'Project Ghostbusters', wat een referentie is naar het spooklogo van Snapchat, het gedrag van Snapchat-gebruikers analyseren, om zo een competitief voordeel te krijgen.

Onavo Protect werd in 2013 door Facebook overgenomen en bood gebruikers een gratis vpn-dienst aan. Meta (destijds nog Facebook) stelde dat de app de gegevens en activiteiten van gebruikers zou beschermen en dat de verzamelde data alleen werd gebruikt voor het kunnen aanbieden van de vpn-dienst. In werkelijkheid werd het gedrag van gebruikers, zoals welke apps ze gebruikten en hoelang, door Onavo en Facebook verzameld.

Vervolgens werden de gegevens gedeeld met moederbedrijf Meta. De data werd gebruikt voor Meta's marktonderzoek, zo werd vorig jaar duidelijk, toen Meta in Australië een boete van 20 miljoen dollar kreeg voor het misleiden van gebruikers van de Onavo Protect vpn-app. Volgens de nu openbaar geworden documenten kon Facebook via de vpn-app uitgebreid analyseren hoe gebruikers Snapchat gebruikten. Het programma zou later ook zijn uitgebreid naar Amazon en YouTube.

Binnen Facebook was er ook kritiek op de werkwijze, zo meldt TechCrunch. "Ik kan geen goede reden verzinnen waarom dit oké is. Geen enkel securitypersoon vindt dit prima, ongeacht of we toestemming van het publiek krijgen. Mensen weten gewoon niet hoe dit precies werkt", laat het toenmalig hoofd security engineering in een e-mail weten.

Volgens de aanklagers in deze zaak heeft Facebook de Amerikaanse 'Wiretap' wetgeving overtreden, die het verbiedt om elektronische communicatie van mensen af te luisteren. Verder zou uit de documenten blijken dat Meta-topman Mark Zuckerberg direct betrokken was bij de gesprekken over de vpn-tool. Zo werd in 2019 nog een e-mail naar hem gestuurd waarin expliciet om zijn beslissing werd gevraagd of SSL-decryptie, waarbij Project Ghostbusters werd bedoeld, moest stoppen, laat Quartz weten.