Rutte: motie over aanleveren volwaardig archief chatberichten onuitvoerbaar

Vorige maand nam de Tweede Kamer een motie aan waarin demissionair premier Rutte werd opgeroepen om binnen vier weken een volwaardig archief met zijn chatberichten op te leveren, maar volgens de premier is de motie onuitvoerbaar. De motie werd ingediend tijdens een debat over de archivering bij het ministerie van Algemene Zaken.

"Wij zien goede informatieverstrekking als de bloedbaan binnen onze democratische rechtsstaat. Informatie verbindt en verantwoordt. Openbaarheid van bestuur is een grondrecht. Juist onze minister-president weet van zichzelf dat het hem overkomt dat hij geen actieve herinnering meer heeft. Daarom zou de minister-president het logisch moeten vinden dat er een goed passief geheugen beschikbaar is", aldus NSC-Kamerlid Palmen.

"Ook voor mij geldt, zoals u weet, dat ik al vanaf mei 2022 alles op de iPhone bewaar. Dat kon ik u twee weken later in het debat ook melden. Dat doe ik overigens niet vanwege de berichtgeving van toen, maar simpelweg omdat de oude telefoon het niet meer deed in de Verenigde Staten. Dus dat is het wat betreft de lessen die je daaruit kunt trekken", reageerde Rutte. "Wat je daar feitelijk moet vaststellen is dat, als je kijkt naar chatberichten, zich er iedere keer nieuwe vraagstukken voordoen, ook door de snelheid waarmee de techniek zich ontwikkelt."

De chatberichten van de minister-president worden sinds 2022 opgeslagen in niet-doorzoekbare bulkbestanden. Volgens Palmen is er dan ook nog steeds geen volwaardig archief van de chatberichten van de minister-president. Via haar motie verzocht ze de regering om binnen vier weken een volwaardig archief van Rutte's chatberichten op te leveren met accordering door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

Rutte ontraadde de motie. SP, GroenLinks-PvdA, de PvdD, DENK, Volt, NSC, de SGP, BBB, JA21, FVD en de PVV stemden voor, waardoor de motie werd aangenomen. De premier laat nu weten dat hij de motie ontraadde omdat die onuitvoerbaar is. Er is dan ook geen volwaardig archief opgeleverd zoals via de motie werd verzocht. Volgens Rutte lopen er al allerlei trajecten om chatberichten in de toekomst beter te archiveren.

Daarnaast moet het ministerie van Algemene Zaken voor 1 mei aan de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed rapporteren over de voortgang over het systematisch en toetsbaar archiveren van chatberichten. Eerder bleek al dat het ministerie de planning voor het archiveren van de berichten in een nieuw systeem niet gaat halen.