AT&T bevestigt dat het toch privédata van 73 miljoen klanten heeft gelekt

De Amerikaanse telecomgigant AT&T heeft bevestigd dat het toch de persoonsgegevens van 73 miljoen klanten heeft gelekt, ook al werd dit meerdere keren door het bedrijf ontkend. De gelekte gegevens bestaan uit namen, e-mailadressen, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummers en social-securitynummer. Volgens AT&T lijkt het om een dataset van 2019 en eerder te gaan met gegevens van 7,6 miljoen huidige klanten en 65,4 miljoen voormalige klanten.

In het geval van de 7,6 miljoen huidige klanten gaat het ook om de passcodes die voor het beveiligen van hun accounts worden gebruikt. Vanwege het datalek heeft AT&T het de passcodes van deze gebruikers gereset. In 2021 werd een database op internet aangeboden met de gegevens van de miljoenen AT&T-klanten. AT&T stelde destijds dat er geen sprake van een datalek bij de telecomprovider was. "Gebaseerd op ons onderzoek vandaag lijkt de informatie die in een internet chatroom verscheen niet van onze systemen afkomstig te zijn", aldus de provider in een verklaring.

Op 17 maart van dit jaar werd de database op een bekend forum als download aangeboden. Het gaat om een bestand van vijf gigabyte groot. Wederom stelde AT&T dat de data ergens anders vandaan kwam. Dat blijkt toch niet het geval te zijn en het is AT&T dat de gegevens heeft gelekt. Het bedrijf zegt nog onderzoek te doen wat de bron van de data is. Tevens laat de telecomprovider weten dat het geen aanwijzingen heeft dat de gegevens via ongeautoriseerde toegang tot de systemen zijn verkregen. Het datalek werd twee weken geleden al toegevoegd aan zoekmachine Have I Been Pwned.