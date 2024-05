Kabinet wil aanpak ontwikkelen voor omgang met 'borderline content'

Het kabinet wil een aanpak ontwikkelen voor het omgaan met online 'borderline content'. Dit is content die ervaren kan worden als onwenselijk, maar niet op grond van wettelijke kaders verwijderd kan worden, zo staat in de eerste Nationale Extremismestrategie 2024-2029. De strategie werd gisteren door demissionair ministers Yesilgöz (Justitie en Veiligheid), De Jonge (Binnenlandse Zaken) en Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) naar de Tweede Kamer gestuurd.

"De veiligheid van burgers online dient beschermd te worden om hiermee de effecten van extremisme in de offline wereld te beperken. Daarom is het van belang om een effectieve aanpak te ontwikkelen op het omgaan met borderline content. Dit is ‘content die ervaren kan worden als onwenselijk, maar niet op grond van wettelijke kaders verwijderd kan worden’", aldus de strategie. Als onderdeel van de aanpak worden verschillende acties genoemd.

Het gaat dan om 'dialogen met de internetsector over het modereren van legal yet harmful online content, omdat zij het primaat hebben op contentmoderatie' en platformen zoals X en Telegram via internationale kanalen ter verantwoording roepen omdat die niet aan verwijderverzoeken meewerken, zo stelt de strategie.

Ook wordt er gewezen naar de 'Rijksbrede strategie desinformatie', die de invloed van 'desinformatie' moet verminderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het tegenspreken van 'des -of misinformatie' door de overheid, het structureel aandacht geven aan 'mis- en desinformatie' in opleidingen en trainingen aan communicatieprofessionals binnen de rijksoverheid en het leren van burgers hoe ze 'desinformatie' kunnen herkennen.