Zakelijke versie Microsoft Edge krijgt optie om screenshots te voorkomen

De zakelijke versie van Microsoft Edge krijgt een optie om het maken van screenshots door gebruikers te voorkomen, zo heeft Microsoft aangekondigd. Dit moet volgens het techbedrijf het lekken van gevoelige informatie met derde partijen voorkomen. Edge for Business werd vorig jaar gelanceerd. Het is een speciaal op bedrijven gerichte versie van Edge. Naast kleine visuele aanpassingen is het bij de zakelijke versie ook mogelijk voor organisaties om volledige controle over policies, features en configuraties te hebben, in tegenstelling tot de normale versie waarbij dit veel beperkter is.

"Screenshot prevention" is één van de nieuwe policies die aan de browser wordt toegevoegd. Wanneer deze policy is ingeschakeld en gebruikers een screenshot maken, verschijnt er een zwart scherm, aldus Microsoft. De maatregel geldt ook voor Copilot in de Edge sidebar. Daardoor kan ook communicatie met de chatbot niet via een screenshot worden vastgelegd. De policy, die de komende maanden wordt uitgerold, is in te stellen voor Microsoft 365, Microsoft Defender for Cloud Apps (MDA), Microsoft Intune Mobile Application Management (MAM) en Microsoft Purview.