Opnieuw klacht tegen Ryanair over biometrische controle bij boeken vlucht

Opnieuw is er tegen Ryanair een privacyklacht ingediend over de biometrische controle die de vliegmaatschappij verplicht voor klanten die via een online reisbureau een vlucht boeken. Vorig jaar diende privacyorganisatie noyb al een klacht in bij de Ierse privacytoezichthouder, maar de status van dat onderzoek is onbekend. De Europese koepelorganisatie voor 'travel tech platformen' genaamd EU Travel Tech, heeft nu privacyklachten bij de Belgische en Franse privacytoezichthouders ingediend.

Afgelopen december kondigde Ryanair aan dat klanten zonder bestaand account, waaronder die via online reisbureaus boeken, een biometrische verificatie moeten ondergaan, aldus EU Travel Tech. Op de website van Ryanair wordt ook nog een andere optie genoemd, waarbij reizigers een 'in-person verificatie' kunnen ondergaan, maar dan wel twee uur van tevoren aanwezig moeten zijn.

Volgens EU Travel Tech schendt deze procedure individuele privacy en is het mogelijk in strijd met de AVG. "Het biometrische verificatieproces van Ryanair schendt de principes van rechtsgeldigheid, eerlijkheid en transparantie zoals vereist door de AVG, met name als het gaat om bijzondere persoonsgegevens zoals biometrische informatie."

EU Travel Tech voegt toe dat het toepassen van biometrische verificatie, met name zonder duidelijke, noodzakelijke en proportionele rechtvaardiging, het risico vergroot op datalekken, identiteitsdiefstal en ongerechtvaardigde surveillance. "Zodra biometrische data is gecompromitteerd, kan het niet worden ingetrokken of veranderd en vormt daarmee een permanent risico voor de privacy en security van individuen." EU Travel Tech wil dat de toezichthouders het gebruik van de biometrische verificatie door Ryanair per direct stopzetten.