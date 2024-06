Minister: stadions zonder camera's met gezichtsherkenning gemiste kans

Het is een gemiste kans dat er als gevolg van de AVG in Nederlandse voetbalstadions geen camera's met gezichtsherkenning mogen worden geplaatst, zo vindt demissionair minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid. Deze week debatteerde de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over 'voetbal en veiligheid', waarbij ook de inzet van gezichtsherkenningscamera's werd besproken.

VVD-Kamerlid Michon-Derkzen noemde het gebruik van gezichtsherkenning bij NEC om zo toegang tot het stadion te krijgen. "Bij NEC is er nu toegang tot biometrie. Werkt dat? Kunnen we het uitrollen over heel Nederland? Bij Groningen, Zwolle en Eindhoven is er een ID-check bij de toegang. Dat lijkt mij een goed idee. Werkt dat? Wat is ervoor nodig om het landelijk uit te rollen?"

Minister Yesilgoz reageerde dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de landsadvocaat om advies heeft gevraagd over de inzet van slimme technologieën in voetbalstadions. "Helaas - laat ik dat er persoonlijk aan toevoegen - mag het niet vanwege de AVG. Ik vind dat heel eerlijk gezegd een gemiste kans. Ik denk dat we daar een hele grote slag hadden kunnen slaan, maar dat gaat dus niet. We kunnen wel gebruikmaken van slimme camera's, maar die mogen dan niet gebruikmaken van gezichtsherkenning."

De landsadvocaat kwam eerder tot de conclusie dat biometrische gegevens bijzondere persoonsgegevens zijn, en dat de verwerking hiervan verboden is, tenzij er sprake is van een 'doorbrekingsgrond' (pdf). "Vooralsnog zien wij niet een dergelijke doorbrekingsgrond. Om deze reden concluderen wij dat de inzet van deze slimme technologie – de zgn. gezichtsherkenningstechnologie – in de identificatiefase niet toelaatbaar is. Ook de inzet van andere slimme technologie die werkt met biometrische gegevens, zoals stemherkenningstechnologie, achten wij niet toelaatbaar vanwege het ontbreken van een doorbrekingsgrondslag."

Verder merkte minister Yesilgöz op dat via iDIN een identiteitscontrole plaatsvindt bij de aanschaf van kaarten. "Dat is het identificeren, inloggen, via je bankapp. Dat gebeurt al bij clubs als ADO Den Haag en Ajax. Als je app vervolgens niet correspondeert met je e-mailadres lukt het niet. Daar heb ik last van, maar het werkt dus wel. Ik kom er alleen niet meer in! Ik moet dus even een andere oplossing vinden. Maar het laat dus zien dat we daar wel andere manieren voor zoeken. Ik zou willen dat het nog strakker en slimmer kon, maar dat staat de AVG ons niet toe."