Franse toezichthouder beboet website voor lastiger weigeren van cookies

De Franse privacytoezichthouder CNIL heeft een website beboet omdat die het voor bezoekers lastiger maakte om cookies te weigeren dan te accepteren. Tijdens online onderzoek ontdekte de toezichthouder dat de website van het niet nader genoemde bedrijf wel een knop bood om alle cookies te accepteren. Om cookies te weigeren moesten gebruikers eerst naar de instellingen gaan en daarna via een interface de cookies activeren of deactiveren.

"De site heeft daardoor niet een soortgelijke manier geboden om het plaatsten van cookies eenvoudig met een enkele click te weigeren", aldus de Franse privacytoezichthouder. Daarmee is de website in overtreding van de privacywetgeving. De naam van het bedrijf en de hoogte van de boete zijn niet bekendgemaakt. De boete werd opgelegd als onderdeel van een "vereenvoudigde procedure", die wordt toegepast bij eenvoudig af te handelen zaken.

CNIL waarschuwde in 2021 al tientallen websites dat ze met hun cookiebeleid in overtreding van de wet waren, onder andere omdat het weigeren ervan lastiger was dan het accepteren. Eerder kreeg Microsoft een boete van 60 miljoen euro, Yahoo een boete van 10 miljoen euro, Google een boete van 150 miljoen euro, Facebook een boete van 60 miljoen euro en TikTok een boete van 5 miljoen euro opgelegd wegens de manier waarop er cookies werden geplaatst en gebruikers dit konden voorkomen.