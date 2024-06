Brits veilinghuis Christie's lekt persoonsgegevens 46.000 klanten

Het Britse veilinghuis Christie's heeft de persoonsgegevens van zo'n 46.000 klanten gelekt. De gegevens werden begin mei bij een ransomware-aanval gestolen. De criminelen achter de aanval claimden dat ze de gegevens van 500.000 klanten in handen hadden, maar in een datalekmelding aan de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Maine meldt Christie's dat het om zo'n 46.000 personen gaat.

De aanval werd opgeëist door de criminelen achter de RansomHub-ransomware. Op de eigen website deelden de criminelen een deel van de gegevens. Inmiddels claimt de ransomwaregroep dat de gestolen klantgegevens zijn verkocht. Christie's biedt getroffen klanten een kosteloze registratie voor een dienst die bescherming tegen identiteitsdiefstal biedt en op fraude monitort.

Een klant van het veilinghuis is inmiddels een 'class action' rechtszaak tegen Christie's gestart. De eiser stelt dat Christie's persoonsgegevens niet goed heeft beveiligd en de ransomware-aanval te voorkomen was. Wegens de geleden schade eist de klant een vergoeding van het veilinghuis, zo meldt The Art Newspaper.