Eerste Kamer behandelt sterk bekritiseerde 'datasurveillancewet' WGS

De Eerste Kamer behandelt vandaag het voorstel voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS), door tegenstanders ook wel 'datasurveillancewet' of 'Super SyRI' genoemd. De WGS biedt een juridische basis voor overheidsorganisaties én private partijen, verenigd in samenwerkingsverbanden, om persoonsgegevens met elkaar te delen voor de bestrijding van fraude.

De Autoriteit Persoonsgegevens adviseerde de Eerste Kamer zowel eind 2021 als eind 2023 om tegen het wetsvoorstel te stemmen. Volgens de privacytoezichthouder zet de wet de deur wagenwijd open voor onbegrensde surveillance door een onbegrensde hoeveelheid partijen, publiek en privaat. Eerder was ook de Raad van State kritisch en stelde dat het voorstel op dat moment niet voldeed aan de eisen van artikel 10 van de Grondwet, dat het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer beschermt. Eind 2021 kwam de Raad van State echter met een positief oordeel.

Het gaat onder de WGS niet alleen om feitelijke gegevens die bedrijven en overheden met elkaar delen, maar ook om signalen, vermoedens en volledige zwarte lijsten die worden uitgewisseld en met elkaar verknoopt. Daarbij kunnen deze partijen op basis van deze schaduwadministraties 'interventies' met elkaar afstemmen waarin ze handhavend optreden tegen burgers die in hun vizier belanden, aldus de burgerrechtencoalitie die eerder de rechtszaak tegen SyRI won.

"Burgers en ondernemers zijn weerloos tegen een nieuwe Big Brother-wet die vandaag in de Eerste Kamer wordt behandeld. De nieuwe wet geeft overheden, instanties en private organisaties, zoals banken en makelaars, het recht om gegevens met elkaar te delen. Zélfs als het slechts om vermoedens gaat. Dat kan gaan om woon- en financiële gegevens maar zelfs ook seksuele geaardheid. Niet alleen van betrokkenen zelf maar ook van mensen in hun omgeving", zo laat stichting Privacy First vandaag weten.

De stichting stuurde samen met Platform Burgerrechten, FNV, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, Stichting KDVP, De Landelijke Cliëntenraad, Maxim Februari en Tommy Wieringa een brief naar de Eerste Kamer om tegen te stemmen (pdf). "Het aannemen van de WGS komt neer op het stug negeren van alle conclusies die uit recente schandalen worden getrokken en vormt een recept voor meer misstanden en daaruitvolgend wantrouwen vanuit de samenleving richting de overheid en publieke organisaties. Een stem voor de WGS is een stem tegen de burger", zo waarschuwen de briefschrijvers de senaat.

Het wetsvoorstel voor de WGS werd eind 2020 in de Tweede Kamer aangenomen. PvdA, Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD stemden destijds voor. D66, GroenLinks, SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en stemden tegen. "De VVD, PVV en het CDA zijn voor de nieuwe Wet gegevensverwerking. Of die op 11 juni wordt aangenomen hangt af van de BBB, die zestien zetels heeft, en waarvan de senatoren niet reageren op vragen over hun standpunt", aldus Follow the Money.