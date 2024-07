AIVD en MIVD waarschuwen socialmediabedrijven voor Meliorator-software

De AIVD, MIVD en politie hebben vandaag samen met de FBI en Canadese autoriteiten socialmediabedrijven gewaarschuwd voor het gebruik van de Meliorator-software bij beïnvloedingsoperaties door de Russische overheid. De diensten omschrijven Meliorator als een 'AI-enabled bot farm generation en management software' voor de verspreiding van 'desinformatie'. Partners van RT, dat eerder bekend stond als Russia Today, zouden via de software fictieve online personen hebben gecreëerd die op X berichten plaatsen, zo claimen de diensten in hun waarschuwing (pdf).

Deze berichten zouden 'desinformatie' over verschillende landen verspreiden, waaronder de Verenigde Staten en Nederland. De Meliorator-software is alleen op X aangetroffen, maar uit onderzoek naar het programma blijkt dat de ontwikkelaars ook andere socialmediaplatformen willen ondersteunen, aldus de diensten. Via de software is het mogelijk om op grote schaal authentiek lijkende socialmediaprofielen te maken om zo 'desinformatie' te verspreiden die Rusland zou kunnen helpen, zo laat de waarschuwing weten. Daarin staat ook informatie over de software, zoals gebruikte ip-adressen, code en domeinen.

Afsluitend krijgen socialmediabedrijven advies, zoals het implementeren van processen om te valideren dat accounts echt door mensen zijn aangemaakt en worden gebruikt. "Zulke processen kunnen lijken op de bekende Know Your Customer-richtlijnen", zo stellen de diensten. Ook wordt aangeraden om voor gebruikersaccounts een Secure by Default te hanteren, zoals het standaard inschakelen van multifactorauthenticatie (MFA) en het verwijderen van persoonlijke identificeerbare informatie die zonder toestemming wordt gedeeld.