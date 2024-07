Amerikaans incassobureau lekt persoonlijke gegevens 4 miljoen mensen

Het Amerikaanse incassobureau FBCS heeft de persoonlijke gegevens van vier miljoen personen gelekt, waaronder medische informatie. Dat laat het bedrijf in een datalekmelding aan de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Maine weten. In eerste instantie werd nog over 1,9 miljoen slachtoffers gesproken.

Financial Business and Consumer Solutions (FBCS) verzorgt incassodiensten voor autofinanciering, creditcardmaatschappijen, nutsvoorzieningen en gezondheidszorg. Aanvallers wisten in februari toegang tot systemen van het incassobureau te krijgen en maakten daarbij gegevens van vier miljoen personen buit. Het gaat onder andere om naam, adresgegevens, geboortedatum, social-securitynummer, rijbewijsnummer, identiteitsbewijsnummer, ingediende zorgclaims en klinische informatie, waaronder diagnoses, aandoeningen, medicatie en andere behandelgegevens.

Vanwege de aanval besloot FBCS het netwerk opnieuw op te bouwen. Daarnaast kunnen slachtoffers een jaar lang kosteloos gebruikmaken van kredietmonitoring. Hoe de aanvallers toegang tot de systemen kregen is niet bekendgemaakt.