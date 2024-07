Kamervragen over banken die stoppen met contactloos betalen via eigen app

In de Tweede Kamer zijn vragen aan het kabinet gesteld over banken die stoppen met de ondersteuning van contactloos betalen via hun eigen bank-app, waardoor klanten bijvoorbeeld Google Pay moeten gebruiken. ING en de Volksbank kondigden aan dat ze stoppen met het ondersteunen van contactloze betalingen via hun eigen apps en bieden klanten met een Androidtoestel in plaats daarvan alleen Google Pay aan.

Aanleiding voor NSC-Kamerleden Six Dijkstra en Zeedijk om minister Beljaarts van Economische Zaken, minister Heinen van Financiën en staatssecretaris Szabo voor Digitalisering om opheldering te vragen. Zo willen de Kamerleden weten of de bewindslieden in gesprek geweest zijn met deze banken en of ook andere Nederlandse banken deze overstap overwegen.

"Wat is de impact op de privacy van Nederlandse gebruikers indien hun betaalverkeer via een softwareoplossing van Google of Apple loopt? Is er effectief toezicht op welke gegevens van gebruikers door deze partijen verzameld, opgeslagen en gedeeld worden? Hoe verhoudt dat zich tot het toezicht op de Nederlandse banken?", vragen Six Dijkstra en Zeedijk verder.

De ministers moeten ook duidelijk maken wat deze trend inhoudt voor de digitale soevereiniteit van Nederland. "Hoe gaat de regering voorkomen dat Nederland op het gebied van contactloos betalen op termijn de facto afhankelijk wordt van twee Amerikaanse techreuzen?", willen Six Dijkstra en Zeedijk aanvullend weten.

De NSC-Kamerleden vinden dat bankklanten zo veel mogelijk in staat gesteld moeten worden om contactloos te kunnen betalen via de software van hun eigen bank en willen weten wat Beljaarts, Heinen en Szabo hiervan vinden. Als laatste moeten de bewindslieden laten weten of het ze nuttig vinden om een algemeen (open) contactloos betaalprotocol voor banken op Nederlands of Europees niveau te ondersteunen. De Kamervragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord.

Betaalgegevens