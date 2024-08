CDA wil Europees verbod op gebruik van Chinese software in auto's

Het CDA wil dat er een Europabreed verbod komt op het gebruik van Chinese software in auto's en wil dat het kabinet zich daarvoor hard maakt in Europa. CDA-Kamerlid Boswijk heeft ministers Veldkamp van Buitenlandse Zaken en Klever voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp hier om gevraagd. Boswijk wijst naar plannen van de Amerikaanse overheid om het gebruik van Chinese software in bepaalde typen auto's te verbieden.

Onlangs kwamen afgevaardigden van het Witte Huis en de Europese Unie in de VS bijeen om te praten over de risico's voor de staatsveiligheid van met internet verbonden auto's. "Deelt u de mening dat als door de Verenigde Staten Chinese software in auto’s als een risico voor de nationale veiligheid gezien wordt, dit oordeel ook door Nederland en de EU overgenomen moet worden? Zo nee, waarom niet?", wil het CDA-Kamerlid weten.

"Bent u bereid binnen de EU te pleiten voor het zo spoedig mogelijk overnemen van de Amerikaanse maatregelen tegen het gebruik van Chinese software in auto’s? Zo nee, waarom niet?", wil Boswijk verder van Veldkamp en Klever weten. Boswijk stelde eerder dit jaar al vragen over de gegevens die Chinese elektrische auto's verzamelen.

Afgelopen april nam de Tweede Kamer een motie van het CDA-Kamerlid aan waarin de regering werd opgeroepen onderzoek te doen naar de risico's van Chinese elektrische auto's voor de staatsveiligheid en als die er blijken te zijn met oplossingen te komen, waaronder gebiedsverboden. De ministers van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel hebben drie weken om de vandaag ingediende Kamervragen te beantwoorden.