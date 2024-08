Universitair hoofddocent: privacy in publieke ruimte steeds verder beperkt

Privacy in de publieke ruimte wordt steeds verder beperkt, zo stelt Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent privacy en technologie aan de Radboud Universiteit. "Als je weet dat je overal in de gaten wordt gehouden, ga je je gedrag inperken om niet als probleemgeval te worden aangemerkt", zo laat hij tegenover de Volkskrant weten.

De krant bericht over de surveillancecamera’s in Parijs die volgens de autoriteiten nodig waren voor het beveiligen van de Olympische Spelen, maar nu het evenement is afgelopen voorlopig in de Franse hoofdstad blijven hangen. Iets waarover Security.NL afgelopen juni berichtte. De wetgeving waardoor de inzet van de 'augmented' beveiligingscamera's mogelijk is loopt af op 31 maart 2025. Tot dan blijven de camera's in gebruik.

"Het is een klassiek voorbeeld dat de Olympische Spelen worden gebruikt om zaken door te voeren die in normale tijden niet aangenomen zouden worden", zo liet digitale rechtenactivist Naomi Levain afgelopen maart al aan persbureau AFP weten. Hoepman heeft verschillende bezwaren tegen dergelijke digitale surveillance in de publieke ruimte. Als eerste gaat het om het ‘chilling effect’, waardoor mensen zich anders gaan gedragen omdat ze weten dat ze in de gaten gehouden worden en niet als probleemgeval willen worden aangemerkt.

"Privacy zorgt ervoor dat je niet meteen wordt aangesproken op het hebben van bizarre ideeën of gedachten", merkt hij op. Volgens de universitair hoofddocent is dergelijke vrijheid essentieel voor de creativiteit in een samenleving. "Het vormt ook de basis voor innovatie en vooruitgang." Daarnaast kunnen normerende algoritmes mensen die buiten de normale kaders vallen harder raken. "Als kunstmatige intelligentie bepaalt wat afwijkend is, bepaalt die software ook wat de norm is. Wat daarvan afwijkt, is slecht."

Als laatste waarschuwt Hoepman voor het normaliseren van surveillance. "Er is een permanente drang om het nóg wat veiliger te maken omdat de technologische mogelijkheden er nu eenmaal zijn. Gevolg is een steeds verstikkender samenleving, waar de overheid steeds strikter en makkelijker kan handhaven." Daarbij zal de technologie uiteindelijk ook voor andere doeleinden worden ingezet. Zo hebben Den Haag en Roermond geëxperimenteerd met cameratoezicht bij afvalcontainers, waarbij burgers die alleen hun afval wegbrachten in de gaten werden gehouden.