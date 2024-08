Amsterdam verbiedt Telegram, ExpressVPN en andere apps op werktelefoons

De gemeente Amsterdam heeft sinds april Telegram, ExpressVPN en andere apps op de werktelefoons van ambtenaren verboden. Volgens de gemeente is de populaire chatapp een 'vrijplaats voor hackers, cybercriminelen en drugshandelaren', zo laat een woordvoerder van de Amsterdamse ICT-wethouder Alexander Scholtes tegen BNR weten. Hoewel het verbod al maanden van kracht is, is het pas nu bekend geworden.

Een andere reden die wordt genoemd om Telegram te verbieden is het spionagerisico. Volgens de gemeente is de app in Russische handen. In totaal heeft de gemeente negentien apps op de werktelefoons van ambtenaren verboden. Het gaat om Telegram, AliExpress, CapCut, ExpressVPN, FaceApp, Fastfire, FastSky, iGap, mobogram, TikTok, WeChat, Lemon8, Pinduoduo, Temu, CamScanner, Shein, TurboVPN en UC Browser, meldt AT5.

"Met het verbod op bepaalde apps volgt de gemeente Amsterdam de Rijksoverheid om voor hun eigen ambtenaren apps te verbieden omdat ze uit landen komen die volgens inlichtingendienst AIVD aan cyberspionage doen. De vrees bestaat dat buitenlandse overheden via de apps bij de data van de gebruikers kunnen komen. Documenten, contactpersonen, locatiegegevens, foto’s en meer zouden zo buitgemaakt kunnen worden. Amsterdam focust daarbij op veelgebruikte apps die daadwerkelijk een risico kunnen vormen.", zo liet de gemeente vorige maand aan ambtenaren weten, zo blijkt uit een document dat Security.NL in het Raadsinformatiesysteem van de gemeente vond.

Voor zover bekend hebben andere gemeenten het gebruik van Telegram op werktelefoons niet verboden. Wel besloten verschillende gemeenten TikTok en AliExpress te verbieden, waaronder de gemeente Utrecht. Het CDA vroeg de regering afgelopen juni om de app van webwinkel en 'datastofzuiger' Temu op de werktelefoons van ambtenaren te verbieden.