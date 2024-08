Mozilla kijkt naar uitbreiden test 'privacybeschermende advertentiemetingen'

Mozilla kijkt naar het uitbreiden van de test met 'privacybeschermende advertentiemetingen' (PPA) in Firefox. De browserontwikkelaar kwam vorige maand nog onder vuur te liggen, omdat de feature standaard in de browser staat ingeschakeld. Via PPA kunnen websites 'privacybeschermende advertentiemetingen' uitvoeren om zo de resultaten van advertenties met adverteerders te delen. Gebruikers hebben wel de mogelijkheid om de optie uit te schakelen.

Volgens Mozilla wordt bij de gebruikte meetmethode het surfgedrag van Firefox-gebruikers niet gevolgd. "Adverteerders ontvangen alleen geaggregeerde gegevens die basale vragen beantwoorden over de effectiviteit van hun advertenties." Critici waren niet te spreken dat de feature standaard staat ingeschakeld. Mozilla erkende later dat het beter over PPA had moeten communiceren.

Vandaag meldt de Firefox-ontwikkelaar dat het 'privacybeschermende advertentiemetingen' verder wil verfijnen. "Afhankelijk van de initiële resultaten, kunnen we het aantal sites dat bij de testfase is betrokken uitbreiden", zegt Mozillas Udbhav Tiwari. Op dit moment wordt de meetmethode alleen getest met Mozilla VPN-advertenties op de website van het Mozilla Developer Network en alleen in 'relevante markten'.

"Het is uiteindelijk ons doel om privacybeschermende technologieën zoals PPA te ontwikkelen, valideren en uit te rollen, met het doel om de noodzaak voor invasieve trackingmethodes te elimineren. Door hun levensvatbaarheid te bewijzen willen we voor iedereen een veiligere en meer privé online omgeving maken", aldus Tiwari.