Bits of Freedom: Clearview-boete hopelijk signaal aan opsporingsdiensten

De boete van meer dan dertig miljoen euro die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan Clearview AI oplegde is hopelijk een signaal aan opsporingsdiensten om dergelijke diensten niet te gebruiken, zo stelt Evelyn Austin, directeur van burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. Clearview kreeg de boete wegens het illegaal scrapen van miljarden gezichtsafbeeldingen. Het bedrijf biedt politie- en opsporingsdiensten een systeem voor het uploaden van foto- of videomateriaal van verdachten. Dit materiaal wordt vervolgens vergeleken met de miljarden verzamelde afbeeldingen.

Begin 2020 lekte een lijst uit met klanten van het gezichtsherkenningsbedrijf. Ook Nederlandse overheids- of politiediensten zouden de technologie van Clearview toepassen, aldus BuzzFeed News. Toenmalig minister Dekker voor Rechtsbescherming liet weten dat de politie geen gebruik van Clearview maakt. Naar aanleiding van de berichtgeving en een inzageverzoek bij Clearview besloot Bits of Freedom de Autoriteit Persoonsgegevens te tippen en werd gevraagd het bedrijf te onderzoeken en te handhaven.

"Omdat de politie steeds meer interesse toont in gezichtsherkenningstechnologie, dienden we vorig jaar bij de Autoriteit Persoonsgegevens een tip in. Over Clearview, maar we vroegen de AP ook breder te onderzoeken hoe de politie gezichtsherkenningstechnologie inzet", aldus Austin in een nieuwsbrief. Ze noemt de miljoenenboete voor Clearview volkomen terecht. "We hopen dat het een signaal afgeeft, zeker aan opsporingsdiensten, dat het gebruik van dit soort systemen niet oké is."

Beleidsadviseurs Nadia Benaissa en Lotte Houwing van Bits of Freedom stellen ook dat de boete een belangrijk signaal is aan Clearview AI én aan organisaties die Clearview AI gebruiken. "Waaronder vermoedelijk de Nederlandse politie. Het verwerken van onze biometrische gegevens is niet toegestaan en het is belachelijk dat bedrijven verdienen aan databanken waarin onze gezichten herkend worden."

"Ook is het niet uit te leggen dat de politie, wiens taak het is de wet te handhaven, zelf de wet overtreedt door gebruik te maken van illegale databanken", gaan de beleidsadviseurs verder. Austin is blij dat de Autoriteit Persoonsgegevens verder kijkt dan alleen Clearview. De toezichthouder stuurde voor de zomer een brief aan de minister van Justitie en Veiligheid waarin werd gevraagd om meer informatie over de inzet van technologie door de politie.