VS haalt uit naar leveranciers onveilige software: veiligere producten nodig

Jen Easterly, hoofd van het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security, heeft tijdens een keynote hard uitgehaald naar leveranciers van onveilige software en gesteld dat die veiligere producten moeten leveren. "We hebben geen cybersecurityprobleem, we hebben een softwarekwaliteitsprobleem. We hebben niet meer securityproducten nodig, we hebben veiligere producten nodig", zo liet ze weten.

De werkelijkheid is dat leveranciers de figuren zijn die de problemen aan hun producten toevoegen waar criminelen dan misbruik van kunnen maken om hun slachtoffers aan te vallen, legde Easterly uit tijdens haar keynote op een conferentie van securitybedrijf Mandiant. Ze hekelde ook de term 'kwetsbaarheden', omdat die volgens haar te mild is. Hierdoor wordt de verantwoordelijkheid verwaterd. Eigenlijk moet de term 'productdefect' worden gebruikt, merkte ze op.

In plaats van de schuld bij slachtoffers te leggen omdat die updates niet snel genoeg installeren zou er eigenlijk meer van softwareleveranciers moeten worden gevraagd, ging Easterly verder, zo meldt The Register. Terwijl er inmiddels een cybersecurity-industrie van miljarden dollars groot is, is er nog steeds een veel groter probleem met de kwaliteit van software dat ook tot een veel groter cybercrimeprobleem leidt.

De CISA-directeur stelde dat niemand een auto koopt of aan boord van een vliegtuig gaat als dat helemaal op eigen risico is, maar dit wel elke dag het geval is bij de software die voor de vitale infrastructuur wordt gebruikt. "We zijn slachtoffer van de mythe van techno-exceptionalisme", liet ze aan het publiek weten. Het CISA heeft de 'Secure by Design' plegde geïntroduceerd, waarmee bedrijven kunnen aangeven dat ze maatregelen nemen voor het ontwikkelen van veilige producten. De plegde is vrijwillig en er zijn geen gevolgen voor het niet naleven. Easterly wil dat graag veranderen. Zo zouden bedrijven en organisaties hun inkoopmacht moeten gebruiken om softwareleveranciers onder druk te zetten.