Kritiek lek in Ivanti Connect Secure laat aanvaller code op vpn-server uitvoeren

Een kritieke kwetsbaarheid in Ivanti Connect Secure en Policy Secure maakt het mogelijk voor aanvallers om code op vpn-servers uit te voeren. Het bedrijf heeft beveiligingsupdates uitgebracht om het probleem te verhelpen. Ivanti Connect Secure, eerder nog bekend als Pulse Secure, is een vpn-oplossing waarmee gebruikers toegang tot het netwerk van hun organisatie kunnen krijgen. In het verleden is Connect Secure vaker het doelwit van aanvallen geweest.

De kwetsbaarheid (CVE-2024-37404) waarvoor Ivanti nu waarschuwt bevindt zich in de adminportal van de vpn-oplossing en is alleen te misbruiken als een aanvaller toegang tot inloggegevens van een beheerder heeft. Ondanks deze vereiste is de impact van het beveiligingslek op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.1. Ivanti raadt organisaties aan de beschikbare update te installeren. Daarnaast wordt geadviseerd om admintoegang alleen voor de managementinterface in te schakelen en ervoor te zorgen dat deze interface verbonden is met een geïsoleerd intern netwerk.