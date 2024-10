Talpa en KNVB eisen schadevergoeding van Autoriteit Persoonsgegevens

Talpa en de KNVB eisen een schadevergoeding van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), nadat een boete die de privacytoezichthouder had opgelegd door de Raad van State werd vernietigd. De KNVB en Talpa lanceerden in 2018 het platform VoetbalTV, om zo amateurwedstrijden via internet uit te zenden. De AP legde VoetbalTV eind 2019 enn boete op van 575.000 euro, omdat het platform met de opnames de privacy van betrokkenen zou schenden, waaronder minderjarige voetballers.

Volgens de privacytoezichthouder heeft VoetbalTV alleen een commercieel belang en is dat onvoldoende om de beelden te mogen maken en uitzenden. Een aantal maanden later startte VoetbalTV een rechtszaak tegen de Autoriteit Persoonsgegevens. Het platform stelde dat binnen de AVG een commercieel en gerechtvaardigd belang naast elkaar mogelijk zijn. De rechter was het daar eind 2020 mee eens en vernietigde de boete. "Het op voorhand uitsluiten van een bepaald belang als gerechtvaardigd belang, is in strijd met de Europese rechtspraak."

De Autoriteit Persoonsgegevens ging in beroep tegen de uitspraak van de rechter. De Raad van Staat stelde in 2022 dat het aan de organisatie die de persoonsgegevens verwerkt is om aan te geven wat haar belangen daarbij zijn en waarom de verwerking van die gegevens daarvoor noodzakelijk zijn. Het is vervolgens aan de AP om te beoordelen wat de organisatie werkelijk doet, of dat overeenkomt met de gestelde belangen en of die belangen gediend worden door de gegevensverwerking en of die belangen gerechtvaardigd zijn.

Volgens de Raad van State heeft de AP bij de beoordeling ten onrechte niet alle belangen meegenomen die VoetbalTV aanvoerde. "Had de AP dat wel gedaan, dan had de autoriteit tot de conclusie moeten komen dat VoetbalTV niet uitsluitend een commercieel belang heeft bij het maken van beelden van voetbalwedstrijden", aldus de Raad van State.

Talpa en de KNVB zijn nu een schadeprocedure gestart. "Door de rechterlijke uitspraken is de AP vanwege het onrechtmatige handelen ook juridisch aansprakelijk voor de schade die zij bij VoetbalTV heeft veroorzaakt. VoetbalTV heeft de AP daarom eerder verzocht de door haar ontstane schade te erkennen en in overleg te treden voor een minnelijke financiële regeling", laat een woordvoerder tegenover Netkwesties weten.

Volgens de woordvoerder heeft de toezichthouder dit niet gedaan. "VoetbalTV heeft inmiddels dan ook de rechter gevraagd de AP te veroordelen tot een schadevergoeding. Deze procedure loopt nu. Zolang de zaak onder de rechter is, doen we verder geen inhoudelijke uitspraken." Onlangs stelde het Hof van Justitie van de Europese Unie in een zaak over een boete die de AP aan de KNLTB had opgelegd dat een commercieel belang bij de verkoop van klantgegevens in sommige gevallen een gerechtvaardigd belang kan zijn, zolang dit niet in strijd met de wet is. Daarop liet de AP aan Security.NL weten dat het hierop de normuitleg gaat aanpassen.