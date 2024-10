RegioBank-klanten krijgen 4500 euro schade bankhelpdeskfraude niet vergoed

Twee klanten van RegioBank die het slachtoffer van bankhelpdeskfraude werden krijgen de 4500 euro schade die ze leden niet vergoed. Dat oordeelt het financiële klachteninstituut Kifid. Vorig jaar december werden de klanten opgebeld door een oplichter die zich voordeed als medewerker van de Rabobank. De klanten hadden naast een rekening bij de RegioBank ook een rekening bij de Rabobank en Bitvavo.

Op verzoek van de oplichter installeerden de klanten het programma AnyDesk op zowel hun computer als telefoon. Via dit programma kreeg de oplichter controle over beide apparaten. De klanten logden ook in op hun rekeningen bij Regiobank, Rabobank en Bitvavo. Vervolgens hebben er meerdere overboekingen plaatsgevonden tussen de diverse spaar- en betaalrekeningen van de klanten.

In totaal werd er van de betaalrekening 4500 euro overgemaakt naar de rekening bij Bitvavo. Dat bedrag werd inclusief het aanwezige tegoed van 600 euro overgeboekt naar een of meerdere wallets van derden. De klanten eisten de 4500 euro terug van RegioBank. De bank weigerde dit, waarop de klanten bij het Kifid aanklopten. Volgens het klachteninstituut hoeft de bank de schade niet te vergoeden. Het coulancekader voor bankhelpdeskfraude is niet van toepassing, omdat de oplichter zich uitgaf als medewerker van de Rabobank, niet van de RegioBank.

"Dat de oplichter hierbij heeft gesteld dat beide banken onder de Volksbank vallen en dat deze banken nauw samenwerken bij de bestrijding van fraude, maakt dit oordeel niet anders', aldus het Kifid. "Daar komt bij dat het coulancekader veronderstelt dat de schade is opgetreden omdat betalingstransacties worden uitgevoerd naar derden, waarbij de gelden zich buiten de macht van het slachtoffer bevinden. Maar in dit geval zijn de gelden eerst overgemaakt naar het eigen account van consument 1 bij Bitvavo, waarmee deze zich dus nog in zijn vermogen bevonden."

De schade is in dit geval ontstaan doordat de oplichters zich toegang hebben verschaft tot het Bitvavo-account van de klant, laat het klachteninstituut verder weten. Het Kifid voegt toe dat de klanten ook zelf met de betalingstransacties hebben ingestemd. "Er zijn geen andere omstandigheden die maken dat de bank de schade van de consumenten moet vergoeden. De klacht van de consumenten is ongegrond", aldus het oordeel (pdf).