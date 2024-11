Organisaties slaan alarm over patiëntenportaal: 'einde medisch beroepsgeheim'

Door Anoniem: Best wel een lastig ding: ik wil niet dat iedereen zomaar bij al mijn gegevens kan, maar als ik ergens op straat lig te bloeden wil ik wel weer dat alle artsen die voorbij komen gemakkelijk mijn bloedgroep/allergie kunnen raadplegen.

En uiteraard wil ik niet dat ik expert moet worden op het gebied van privacy en verwerkings-noodzakelijkheden, waarmee ik een formulier-from-hell kan invullen zodat mijn gegevens minutieus wel/niet/tenzij gedeeld worden.



Echt iedereen die de keuze krijgt voorgelegd zal kiezen voor "dan doe maar al mijn gegevens naar alle zorgverleners."

Zo'n 2000 jaar geleden was heel Gallië (zo heette Frankrijkk toen) bezet door soldaten van Caesar, de Romeinse veldheer. Héél Gallië? Nee, een kleine nederzetting bleef moedig weerstand bieden aan de overweldigers en maakte het leven van de Romeinen in de omringende legerplaatsen bepaald niet gemakkelijk...



Bron: Asterix en de gladiatoren - Tekst: R. Goscinny, Tekeningen: A. Uderzo

Hmmm...Even alle gekheid op een stokje, ik zal die toestemming om al mijn gegevens met alle(!) zorgverleners te delen, niet geven. Het is een illusie om te denken dat als je ergens bloedend op straat ligt, of als je ergens in de Karpaten door een beer te pakken wordt genomen, hulpverleners snel in je medisch dossier gaan kijken. Ze doen dan iets anders, namelijk eerste hulp verlenen. Het gaat hier om schijnveiligheid met behulp waarvan surveillance aan ons verkocht wordt. Een poging tot gaslighting (psychologische manipulatie van goedgelovige mensen die zich laten bangmaken).Het moet mensen vrij blijven staan om bepaalde risico's te nemen, zoals op de hei gaan kamperen of in de Karpaten gaan wandelen. Of om... oh gruwel...in het Mitz geregistreerd te staan. Dat gaat bij mij overigens al decennia goed.En oh ja, in mijn medisch dossier wordt mijn bloedgroep niet eens vermeld. Dat is in Nederland ook niet zo nodig, want die wordt real-time getest als daar na een ongeval aanleiding voor is. Medici willen natuurlijk terecht niet het risico lopen dat ze later moeten zeggen: "Wegens een foutje in de Mitz-registratie waren we er ons niet op tijd van bewust dat patiënt een andere bloedgroep had. Graag willen we aan u als nabestaanden ons diepe medeleven betuigen..."Maar als ik in Oeganda of het hooggebergte van Peru op vakantie ga? Of als ik ga bungee-jumpen, windsurfen of zeilen? Tja, dan doen zich allerlei risico's voor. Daar kies ik dan voor.M.J.