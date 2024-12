Europees Hof gevraagd of bisdom gedoopte uit doopregister moet schrappen

Een Belgisch Hof van beroep heeft het Europees Hof van Justitie gevraagd of een Belgisch bisdom een gedoopte uit het doopregister van zijn parochie moet schrappen. Eind vorig jaar oordeelde de Belgische privacytoezichthouder GBA dat het bisdom Gent dit moest doen. Volgens de GBA heeft de Katholieke Kerk een gerechtvaardigd belang om doopgegevens op te nemen in een register, maar dit belang kan niet steeds worden ingeroepen wanneer een persoon uitdrukkelijk aangeeft dat hij de kerk wil verlaten en zijn doopgegevens wil laten wissen.

Een gedoopte persoon had het bisdom Gent gevraagd om geschrapt te worden uit alle bestanden van de Katholieke Kerk, en dus ook uit het doopregister. De Kerk wil dit niet doen, maar voegt in de kantlijn van het register een aantekening toe waarin staat dat de persoon in kwestie de wens heeft om de kerk te verlaten. De Katholieke Kerk vindt dat zij een gerechtvaardigd belang heeft om deze gegevens te bewaren en niet hoeft te voldoen aan verwijderverzoeken. De Kerk beroept zich ook op de archiefwaarde van de gegevens, waardoor die niet gewist kunnen worden.

De klager stapte naar de GBA, die stelt dat dit gerechtvaardigd belang alleen kan worden ingeroepen als de verwerking noodzakelijk is om dat doel te bereiken, en als het belang van de betrokkene niet zwaarder weegt dan het belang van de organisatie die de gegevens verwerkt. De Belgische toezichthouder stelt dat dit niet het geval is. Zo is het levenslang bewaren van de gegevens van de klager, inclusief de gegevens die niet strikt nodig zijn om te kunnen vaststellen of iemand reeds gedoopt is, onevenredig zodra hij aangeeft de kerk te willen verlaten, aldus de GBA.

Daarnaast stelt de toezichthouder dat het niet altijd mogelijk is om na te gaan of het doopsel al dan niet heeft plaatsgevonden, omdat het register alleen op papier wordt bijgehouden binnen één enkele parochie, waar het doopsel heeft plaatsgevonden. "De gegevensverwerking zoals die vandaag wordt uitgevoerd, voorkomt dus in feite niet dat iemand twee keer hetzelfde sacrament ontvangt en is daarom a priori niet geschikt om het gewenste doel te bereiken", voegt de GBA toe.

De toezichthouder stelt dan ook dat de gegevensverwerking onrechtmatig is en de Katholieke Kerk de gegevens op verzoek moet verwijderen. De GBA droeg het Bisdom Gent op dit dan ook te doen. De Kerk ging tegen de beslissing in beroep. Het Belgische Marktenhof heeft nu vragen aan het Hof van Justitie van de EU gesteld, waaronder of een vermelding in het register dat iemand de kerk heeft verlaten gelijkstaat aan het verwijderen van gegevens in de zin van de AVG en of het een verschil maakt dat het verwijderen van de gegevens volgens de Kerk zijn grondrechten raakt.