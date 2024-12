Politie laat bedrijven volgend jaar online aangifte van ransomware doen

Bedrijven die het slachtoffer van ransomware worden kunnen hier volgend jaar online aangifte van doen, zo heeft de politie aangekondigd. Het is de verwachting dat bedrijven straks ook bij andere misdrijven voor de aangifte niet meer fysiek langs een politiebureau moeten. Particulieren die door ransomware zijn getroffen kunnen hier al online aangifte van doen.

"We gebruiken deze vorm van criminaliteit als pilot omdat het aangifte doen heel complex is. Je hebt specifieke data nodig om ransomware te bestrijden, zoals bitcoin-accounts of ip-adressen. Als deze testen achter de rug zijn, verwachten we dat we vrij snel andere soorten aangiftes voor bedrijven kunnen toevoegen. Dat doen we ook met een soort dynamische keuzehulp", aldus de politie over de aangiftemogelijkheid voor bedrijven.

Eerder dit jaar liet de politie weten dat veel bedrijven die het slachtoffer van ransomware worden uit angst voor reputatieschade geen aangifte doen, terwijl dat wel kan helpen bij de bestrijding. Volgens Gina Doekhie, digitaal rechercheur bij het Cybercrimeteam van de politie Den Haag, duurt het soms wel een week voordat door ransomware getroffen organisaties hulp van de politie inroepen. Een andere reden dat organisaties geen aangifte doen is dat ze denken dat de politie er niets mee doet. Iets wat volgens Doekhie niet klopt.