Privacy First bezorgd over uitwisselen Nederlandse patiëntdata via Microsoft-cloud

Stichting Privacy First maakt zich zorgen over plannen van het ministerie van Volksgezondheid om medische gegevens van Nederlanders op grote schaal via een cloudplatform van Microsoft uit te wisselen. "Het doel is alle zorgcommunicatie volledig te centraliseren, waarna onze gegevens voor een vrijwel onbegrensd scala aan doelen kunnen worden hergebruikt", aldus de privacystichting.

Al enige tijd kunnen Nederlanders in een online persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) hun gezondheidsgegevens beheren. Hier wordt echter nauwelijks gebruik van gemaakt. Het ministerie heeft nu besloten het aantal PGO-aanbieders terug te brengen naar drie en kijkt over twee jaar of de aanbesteding wordt verlengd of niet. De PGO afschaffen kan niet zomaar, aangezien de Europese EHDS verordening Nederland verplicht om een dergelijke voorziening te hebben.

Mijn Gezondheidsoverzicht

Een jaar geleden kondigde toenmalig minister Kuipers van Volksgezondheid aan dat er een ' publieke generieke inzagefunctie ' zou komen om gegevens uit de medische dossiers van burgers sneller en completer in hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) beschikbaar te maken. Deze inzagefunctie is omgedoopt naar 'Mijn Gezondheidsoverzicht'. "Het doel van Mijn Gezondheidsoverzicht is dat iedere inwoner van Nederland toegang krijgt tot persoonlijke gegevens over de eigen gezondheid en zorg. Ook zorgverleners hebben hier baat bij. Mijn Gezondheidsoverzicht wordt ingericht als een publieke dienst, vergelijkbaar met Mijn Pensioenoverzicht", aldus minister Agema van Volksgezondheid.

"Een van de beleidsdoelen van mijn ministerie is dat een zo compleet mogelijke set van gezondheidsgegevens uit zoveel mogelijk bronnen beschikbaar komt voor preventie, zorg en welzijn", laat de minister verder weten. Ze kijkt nu naar de noodzaak voor aanvullende wetgeving voor een minder vrijblijvende en bredere ontsluiting van relevante gegevens naar PGO’s. "Ik onderzoek ook hoe burgers via hun PGO de keuze krijgen om zorggegevens al dan niet ter beschikking te stellen met behulp van een gedifferentieerde opt-out en het beheer van deze opt-out. Opt-out betekent dat gegevens over iemands gezondheid standaard beschikbaar zijn, tenzij die persoon aangeeft dat dit niet mag", gaat Agema verder.

'Soort Landelijk EPD op anabole steroïden'

Privacy First noemt Mijn Gezondheidsoverzicht een 'soort Landelijk EPD op anabole steroïden'. "Onder het mom van ‘meer zeggenschap’ koerst de Minister op een wettelijke grondslag die, naast de inzagefunctie, ook de weg vrij maakt voor een breed scala aan Orwelliaanse dromen", waarschuwt de privacystichting. "De zorg wordt een datafabriek voor allerlei andere belangen, met onze medische gegevens (onze privé levens!) als belangrijkste grondstof." Als de plannen doorgaan zou de ontsluiting van de medische gegevens via de cloud van Microsoft plaatsvinden, aldus Privacy First, dat toevoegt dat hierdoor Nederlandse patiëntdata in de VS opvraagbaar zal zijn.