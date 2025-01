AP hekelt voorstel voor grensoverschrijdende uitwisseling medische gegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is kritisch op een wetsvoorstel van het kabinet voor de grensoverschrijdende uitwisseling van medische gegevens via het Nationaal Contactpunt voor eHealth (NCPeH-NL). Het voorstel werd vorig jaar juni gepresenteerd door toenmalig minister Helder van Volksgezondheid. Volgens Helder zorgt toenemende mobiliteit van burgers tussen EU-lidstaten ervoor dat steeds meer mensen een beroep doen op zorg buiten hun eigen regio of land.

Het wetsvoorstel regelt de wettelijke taak en de grondslagen voor gegevensverwerking voor het Nationaal Contactpunt voor eHealth. De European Health Data Space (EHDS) zal straks van het contactpunt gebruikmaken. De EHDS is een voorstel van de Europese Commissie voor het delen van medische gegevens in de Europese Unie in een gemeenschappelijk gebruikt formaat. Burgers die niet willen dat hun medische gegevens via dit systeem worden uitgewisseld moeten hier actief bezwaar tegen maken.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het wetsvoorstel getoetst en heeft wegens meerdere punten bezwaar tegen het wetsvoorstel. Zo is onduidelijk met welke derde partijen NCPeH-NL gegevens mag uitwisselen. Ook mist een duidelijke beschrijving van de eisen waar die derde partijen aan moeten voldoen. Verder moet in de wet staan dat NCPeH-NL controleert of patiënten hun zorgverlener toestemming hebben gegeven voor het delen van hun medische gegevens. Deze eis staat nu alleen in de memorie van toelichting.

Een ander onderdeel dat de AP kraakt is dat in het conceptwetsvoorstel staat dat de minister van Volksgezondheid persoonsgegevens mag verwerken als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de taken van de minister. Deze tekst voegt volgens de privacytoezichthouder niets toe vergeleken met de andere grondslagen. "Daarom moet deze tekst uit de wet worden geschrapt", aldus de AP.

Daarnaast is het volgens de Autoriteit Persoonsgegevens onduidelijk of zorgverleners gegevens van hun patiënt uit eigen land mogen opvragen bij zorgverleners uit een ander Europees land. De toezichthouder wil dat dit duidelijk in de wettekst of memorie wordt gemaakt. De AP heeft de bezwaren kenbaar gemaakt aan minister Agema van Volksgezondheid.